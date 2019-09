Scendono le temperature, da stanotte pioverà

La Spezia - Se c'è un momento della giornata dove qualche goccia potrebbe scendere è intorno all'ora di pranzo, ma per parlare di veri e propri acquazzoni bisogna attendere la notte, quando è dato per certo che pioverà. Per il resto della giornata cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28.3°C, la minima di 18.4°C, lo zero termico si attesterà a 3767m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: pioggia.