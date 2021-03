Scendono i positivi in provincia, nonostante altri 25 nuovi casi

La Spezia - Il bollettino giornaliero che contiene i dati regionali che descrivono l'andamento dell'epidemia da coronavirus porta a 413 il numero di pazienti Covid-19 positivi deceduti negli ospedali spezzini dall'inizio dell'emergenza. Nella giornata di venerdì 19 marzo, infatti, sono mancati al San Bartolomeo due uomini, uno di 79 e uno di 80 anni, e ieri, domenica 21 marzo, una donna di 81 anni ha perso la sua battaglia spirando, sempre mentre era ricoverata nell'ospedale sarzanese.

All'interno della struttura sono oggi presenti 61 pazienti Covid (2 meno di ieri) e 8 di questi si trovano in Terapia intensiva. Nessun positivo, invece, al Sant'Andrea della Spezia.

A livello provinciale il numero dei casi attualmente attivi è pari a 756, ben 21 in meno rispetto a ieri, nonostante i 25 nuovi contagi emersi nelle ultime 24 ore.



In Liguria sono 294 i nuovi positivi al Covid-19, a fronte di 2.334 tamponi molecolari effettuati, ai quali si aggiungono altri 1.418 tamponi antigenici rapidi.

In Asl 1 sono emersi 19 nuovi casi, in Asl 2 ben 114, in Asl 3 129 e in Asl 4 solamente 7.

Il totale dei casi attualmente attivi in Liguria è salito a 6.600 (34 più di ieri). Gli ospedalizzati sono 660 (15 più di ieri) e sono 58 i pazienti ricoverati in Terapia intensiva.

Con le otto schede di decesso di pazienti Covid-19 positivi compilate nelle ultime 24 ore il totale dall'inizio della pandemia sale a 3.803 sul territorio ligure.