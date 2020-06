Scendono i casi positivi in provincia, tre i ricoveri in ospedale

La Spezia - Sono venti i casi positivi in provincia della Spezia, due in meno rispetto a ieri e nessun decesso. Questo a fronte dei 9.963 totali registrati dall'inizio dell'emergenza con cinque casi in più registrati in tutta la Liguria nelle ultime ventiquattro ore. Attualmente i casi positivi in tutta la Regione sono 1.409, 55 in meno rispetto alla giornata di ieri.

Da inizio emergenza 950 casi sono stai individuati da test di screening o contact tracing e 9.013 in pazienti sintomatici. Sempre in tutta la regione sono 52, 5 in meno rispetto a ieri, le persone ricoverate in ospedale. Tre sono i pazienti ricoverati nei nosocomi liguri, tre sono in Terapia intensiva. Tra questi anche il caso spezzino trasferito al San Martino di Genova. A livello regionale sono 216 le persone in isolamento domiciliare, nove in più rispetto a ieri.

Le persone guarite non più positive sono 59 più di ieri per un totale di 6.997. Le persone decedute sono 1.557 con una scheda di decesso in più registrata.

In totale sono stati eseguiti 144.156 tamponi, 1.487 in più rispetto all'ultima rilevazione. Nel dettaglio degli ospedalizzati alla Spezia sono ricoverate 3 persone il totale dei positivi per residenza, sono 20, due in meno rispetto a ieri. In provincia della Spezia restano in sorveglianza attiva 66 persone.



Ospedalizzati

Asl1 5 (1 UTI)

Asl2 7

Asl3 Villa Scassi 17

San Martino 8 (2 UTI)

Galliera 7

Asl4 5

Asl5 3



Positivi per residenza:



IMPERIA 110 (-20)

SAVONA 133 (-21)

GENOVA 966 (-11)

LA SPEZIA 20 (-2)

Fuori regione 59 (-1)



Altro o in fase di verifica = 121 (+0)



Sorveglianze attive



Contatti di positivi 406

Asl1 55

Asl2 71

Asl3 141

Asl4 73

Asl5 66