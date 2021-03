Scendono ancora i letti Covid al San Bartolomeo, 45 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

La Spezia - Lo Spezzino piange la sua 393esima vittima dall'inizio della pandemia: a spegnersi all'ospedale San Bartolomeo un'anziana di 80 anni, ottavo decesso ligure registrato nel bollettino di giornata per un totale da inizio emergenza di 3.644 vittime. Sono invece 337 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.129 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.466 tamponi antigenici rapidi. Oggi i casi si dividono fra gli 85 di Asl1, i 62 di Als2, i 145 di Genova, 127 dei quali in Asl3 e 18 in Asl4, e i 45 dello Spezzino.



Per quel che concerne gli ospedalizzati scendono a 570 (uno in meno di ieri), dislocati in tutti i presidi ospedalieri della Liguria: cinquanta le persone in terapia intensiva. La situazione della sola Asl5 registra ad oggi un complessivo di 73 posti letto Covid, tre in meno di ieri, 4 rianimazioni, tutte all'ospedale San Bartolomeo. Anche oggi nessun posto letto Covid al Sant'Andrea.



TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE tot: 935.550; ieri: 5.129

TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) tot: 110.419; ieri 2.466

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) tot. 78.624; ieri 337

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) tot. 6.015; ieri 23



Casi attuali per provincia

SAVONA - 969

LA SPEZIA - 759

IMPERIA - 1.191

GENOVA - 2.792

Residenti fuori Regione/Estero 107

altro/in fase di verifica 197

TOTALE 6.015







Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 2.674

ASL 2 - 1.075

ASL 3 - 1.718

ASL 4 - 567

ASL 5 - 1.047

Liguria 7.081