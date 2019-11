Scende il livello del Vara, si alza di un metro quello del Magra

La Spezia - Mattinata campale in provincia della Spezia per la violenta ondata di maltempo che si è soprattutto concentrata sulla Val di Vara. Mentre il fiume Vara, che questa mattina nella zona di San Pietro Vara è fuoriuscito nei punti più stretti, la situazione attuale sembra sembra migliorare lentamente e dopo le 15.30 i livello era sceso di circa tre metri. Nel frattempo, sull'autostrada A12 tra Massa e Sarzana si è abbattuto un violento nubifragio e sul tratto sono apparsi i messaggi di avvertenza che consigliano di transitare sulla A15.

Massima attenzione dunque anche in Val di Magra dove il livello del fiume in un'ora circa si è alzato di un metro. "La piena del Magra sta arrivando - scrive il vicesindaco di Ameglia Emanuele Cadeddu -, il livello del fiume si è alzato di circa 1 metro alle ore 15:45 il mare sembra ricevere le piogge al momento sono deboli".

La Ripa al momento risulta aperta, l'unico rischio si è presentanto in nottata, ma passate le principali criticità la strada è rimasta aperta.



Dal punto di vista della viabilità provinciale, in Val di Vara, la situazione sta migliorando. Il livello del fiume, come detto, è calato sensibilmente anche nella zona di Sesta Godano. La 566 in località Sciarpato è stata riaperta dove si è verificata un'interruzione importante, situazione analoga anche sulla 523 sulla Statale dopo San Pietro Vara, prima del bivio di Cembrano. Gli occhi ora sono puntati sulle frane. Carro e Maissana sono i punti più critici e sulla provinciale 47 per una frana che ha ostruito la strada, situazione analoga anche sulla provinciale 42. Su queste aree sono al lavoro i geometri della Provincia e una ditta incaricata.

Sui tratti provinciali si sono verificate anche cadute alberi e un palo della Telecom è crollato sull'Aurelia. Alcune problematiche si sono riscontrate anche su Ziona e Carro a causa della caduta di pali. Sulla provinciale 48 si sono cadute numerose piante a causa del forte vento. Alcuni disagi si sono verificati anche a Deiva Marina per una serie di allagamenti.