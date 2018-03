Scavalca in zona militare, arresto immediato

La video-sorveglianza della grande area del Comando Marittimo Nord sorprende un cittadino ucraino.

La Spezia - Scavalcando la rete di recinzione, un individuo, si introduceva all'interno del comprensorio del Comando Marittimo Nord nelle prime ore della giornata. L'indebita intrusione non passava però inosservata, essendo stata ripresa dal maxi-sistema di videosorveglianza che consentiva di attivare immediatamente il dispositivo di reazione rapida. Una follia conclusasi sul nascere visto che l'uomo, identificato più tardi come un cittadino ucraino di quarantacinque anni, senza fissa dimora in Italia, è stato immediatamente bloccato. Risultava peraltro colpito da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Genova per una rapina commessa nel capoluogo ligure mesi addietro.



I militari dell'Arma procedevano pertanto all'arresto e alla traduzione nel carcere di Villa Andreino e contestualmente deferivano l'uomo a piede libero per il reato di ingresso arbitrario in luoghi ove è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato. In tutti i siti della Marina Militare della Spezia è vietato l'ingresso e che ogni accesso non autorizzato comporta una immediata reazione da parte dei militari di vigilanza e della componente di polizia militare composta dal personale della Compagnia Carabinieri Marina Militare che ha sede all'interno della base navale. Le conseguenze di un accesso arbitrario in una struttura della Marina comporta anche un'immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria.