Scatta l'allerta gialla, limitare gli spostamenti nella notte e nella mattina di mercoledì

La Spezia - Il servizio di Protezione Civile della Regione Liguria ha emanato allerta gialla dalla mezzanotte alle 14 di domani mercoledì 2 ottobre.



Il Centro Operativo di Protezione Civile del Comune della Spezia coglie l’occasione per ricordare le misure di autoprotezione, in particolare per le zone a più alta probabilità di allagamento e in quelle collinari dove più alto è il rischio di frane.



In caso di forti piogge si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti in auto e, per le aree più soggette ad allagamento, di porre paratie a protezione dei locali siti a livello strada.



Sarà possibile seguire tutti gli aggiornamento sul sito: www.allertaliguria.gov.it.