Scatta l'allerta arancione dalle otto di stasera

La Spezia - L'allerta meteo per piogge diffuse, temporali e vento forte, attualmente gialla, è stata aggiornata. Sullo Spezzino (cioè la Zona C), dalle 20.00 di oggi alle 18.00 di domani lunedì 21 ottobre l'allerta sarà arancione. E dalle 18.00 a mezzanotte tornerà gialla. Stessa dinamica per le zone E e A. Precisamente, l'allerta arancione riguarda tutti i Bacini medi e piccoli, questi ultimi solcanti ogni territorio comunale della nostra provincia: quindi allerta arancio per tutti, dalla Riviera al confine toscano. Allerta rossa invece per le Zone B e D, quindi anche per Genova, sempre dalle 20.00. Per informazioni e aggiornamenti: www.allertaliguria.gov.it.

Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile aprirà dalle 20 di questa sera e terrà costantemente monitorata l’evoluzione della situazione.

"Si coglie l’occasione - spiegano dal Comune della Spezia - per ricordare le misure di auto protezione, in particolare per le zone a più alta probabilità di allagamento e in quelle collinari dove più alto è il rischio di frane. In caso di forti piogge si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti in auto e, per le aree più soggette ad allagamento, di porre paratie a protezione dei locali siti a livello strada".

Per segnalazioni o emergenze il numero del COC è 0187-501172



Attese in giornata piogge diffuse con intensità forte e cumulate fino ad elevate su tutte le zone. I fenomeni potranno assumere carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su tutte le zone. Vento di burrasca con raffiche fino a 80 km/h anche nello Spezzino, con mari agitati. Domani continuerà la fase instabile e perturbata con piogge diffuse di intensità forte e cumulate tra significative ed elevate su tutte le zone della Liguria. I fenomeni potranno assumere carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti.