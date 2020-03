La Spezia - L'allarme del carcere spezzino di Villa Andreino ha iniziato a suonare poco prima delle 13.50. Un segnale che si aggiunge a quanto avvenuto ieri sera, quando in segno di solidarietà con altri detenuti alcuni hanno fatto il gesto della battitura.

Una situazione cambiata repentinamente oggi, mentre la dirigenza si riuniva. Pochi istanti dopo la riunione è stata interrotta per lo scattare dell'allarme.

Il personale civile della casa circondariale è chiuso all'interno dei locali, mentre sul posto si stanno portando pattuglie di Polizia e Carabinieri e i Vigili del fuoco.

Dall'interno della struttura è partito un grido: "Rispetto solo per i Vigili del fuoco", mentre da alcune finestre venivano lanciati piccoli oggetti e alcuni detenuti battevano sulle grate.

Con il trascorrere del tempo sono arrivati anche alcuni Poliziotti in tenuta antisommossa e poco dopo le 15 la situazione è parsa andare verso il miglioramento.

Alle 15.20 gran parte dei detenuti è rientrata all'interno delle proprie celle (le cui porte si erano aperte con lo scattare dell'allarme) e la situazione è stata definita sotto controllo.



Dopo la rivolta nel carcere di Modena, ieri pomeriggio, le proteste divampano in altri istituti penitenziari italiani, 27 secondo il sindacato di polizia penitenziaria. E a questi ora si aggiungono la casa circondariale spezzina e, notizia dell'ultima ora, il carcere di Rebibbia.

A Foggia alcuni detenuti sono addirittura riusciti ad evadere e sono stati bloccati poco dopo dalle forze dell'ordine.