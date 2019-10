Scarse norme igieniche, alcol a un minore. Settemila euro di multa

La Spezia - Alcol ad un minore, precarie condizioni igieniche in un paio di locali e accertamenti per un locale di Via Valdilocchi per un totale di oltre 7mila euro di sanzioni. E' questo il bilancio delle operazioni di controllo condotte sabato 19 ottobre dalla task force composta dalla Squadra amministrativa, volanti, Scientifica della Polizia di Stato della Spezia, l'Arma dei Carabinieri, la Municipale e dagli ispettori dell'Ufficio igiene alimenti e nutrizione dell'Asl 5. Un'azione contro la vita notturna molesta in centro storico e nelle zone limitrofe.

Il servizio straordinario era finalizzato al controllo di pubblici esercizi e market etnici del capoluogo. Il dispositivo operativo, coordinato dal funzionario della Questura, ha permesso di controllare approfonditamente 6 pubblici esercizi.

Al titolare di un bar, in via Giulio della Torre, è stata comminata una sanzione amministrativa di 2000 euro per le precarie condizioni igieniche e sono in corso verifiche circa l’occupazione del suolo pubblico.

Il dipendente di un market etnico di Via del Prione è stato sanzionato per 333 euro per avere venduto alcool ad un minore di anni 18.

Gravi carenze igieniche e strutturali nonché mancata esposizione delle previste tabelle degli orari tra le irregolarità rilevate nei confronti di un kebab di Corso Cavour, sanzionato complessivamente per circa 4.000 euro, per cui sono in corso ulteriori verifiche sulle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande.

Al titolare di un bar di Piazza Garibaldi è stata comminata una sanzione amministrativa di 1000 euro, per avere adibito a deposito alimenti un locale non idoneo e sono in corso ulteriori accertamenti relativi alla pratica di subingresso nella licenza.

E’ stato emesso un provvedimento prescrittivo per non conformità strutturale e sono in corso una serie di accertamenti amministrativi nei confronti del titolare di un locale di via Valdilocchi all’interno del quale sono state identificate 2 cittadine dominicane non in regola con il permesso di soggiorno la cui posizione è al vaglio dell’ Ufficio Immigrazione per i previsti adempimenti.

Sono in corso accertamenti sull’impatto acustico e sull’occupazione del suolo pubblico di un pubblico esercizio di Via del Carmine.

Complessivamente, nel corso del servizio interforze, che si è concluso alle prime luci dell’alba, sono state identificate 36 persone, delle quali 33 straniere ed elevate sanzioni per circa 7000 euro.