Scarcerato, trova la Polizia ad aspettarlo

La Spezia - Le porte del carcere si erano finalmente schiuse davanti ai suoi occhi ma per un algerino di 33 anni non è durata molto la gioia della ritrovata libertà. A trovarlo fuori dai cancelli di Villa Andreini c'era infatti una pattuglia della Polizia di Stato e non era certo lì per il caso: grazie alla collaborazione con i colleghi della Penitenziaria, i poliziotti della Questura spezzina hanno prelevato il cittadino magrebino, gravato da numerosissimi precedenti (era stato in carcere anche per un tentato omocidio), che espletate le formalità burocratiche, sarà inviato al Cpr di Torino per la definitiva espulsione.