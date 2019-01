Scappa per i botti, ritrovata nel nastro trasportatore Enel

Lieto fine nel pomeriggio, Joy è a casa.

La Spezia - Joy, meticcia simil pincher di un paio d'anni, domenica è scappata dalla sua casa spezzina, in località Boschetti, spaventata dai petardi. La sua famiglia si è messa subito a cercarla e ha innescato un utile tam tam su Facebook. L'associazione Brisky si è subito attivata, con il volontario Matteo impegnato sul posto. A coadiuvarlo, due solerti collaboratori dell'associazioni, Ombretta e Luca, questi conduttore di Enoire, un bloodhound, uno dei pochi cani brevettati in Italia per la ricerca molecolare. La cagnetta, avvistata poco dopo la fuga in zona raccordo autostradale – il più insidioso dei crocevia -, è stata successivamente vista da Ombretta nei pressi della Metro, proveniente dall'area della Centrale Enel, verso cui la pincherina è stata sospinta, per evitare nuove incursioni tra le auto.



Le ricerche sono continuate senza sosta, finché tutto si è risolto positivamente nel pomeriggio di oggi, martedì 1° gennaio. Joy si era infatti inerpicata sulla passerella del nastro trasportatore Enel, dove era rimasta bloccata. Un operatore della centrale ha sentito i lamenti della piccola e l'ha raggiunta e recuperata. Un attimo dopo Joy era di nuovo con la sua famiglia, infinitamente grata a chi si è speso nelle ricerche e naturalmente al dipendente della centrale. Una storia a lieto fine che si inserisce in un quadro generale certo non positivo: soltanto l'associazione Brisky, in prima linea per cani smarriti e benessere animale, ha registrato oltre venti casi di animali scappati la notte di San Silvestro e investiti mortalmente tra La Spezia, Massa Carrara e la Versilia.