Scappa dalla Municipale con il monopattino. La fuga finisce su Instagram

La Spezia - Ventidue secondi di fuga a bordo di un monopattino, in Via Fiume alla Spezia, inseguito dagli agenti della Municipale. Ventidue secondi ripresi da una finestra e ricondivisi sul web. Ed è così che una parte dell'epilogo dell'aperitivo "illegale", fermato un paio di giorni fa dalla Polizia municipale, è finita anche su Instagram. Le immagini sono state ricondivise sulla pagina Welcome to favelas seguita da più di 900mila utenti ed molto nota tra i giovanissimi. Si tratta della stessa dove giorni scorsi erano stati condivisi i video della maxi rissa avvenuta sulla terrazza del Pincio a Roma.

Come detto, le immagini, fanno riferimento a un episodio avvenuto la sera di lunedì quando gli agenti di Via La Marmora sono entrati in un circolo privato all'interno del quale hanno trovato un maxi assembramento di persone intente a consumare l'aperitivo (qui). Per il contenimento del coronavirus e in base al decreto anticontagio disposto dal governo, il locale sarebbe dovuto essere vuoto ma la musica , il brusio tipico di una festa hanno fatto drizzare le antenne agli agenti che si trovavano in zona per un controllo. Ed è così che all'arrivo della Municipale sono partiti i provvedimenti, sia per la titolare che per le persone che si trovavano al suo interno. Stando alle fonti della Polizia municipale era presente almeno una ventina di persone che consumavano cibo e bevande. Se la maggior parte sono stati fatti uscire in maniera contingentata, qualcuno ha pensato di tentare la fuga al bordo del monopattino.

La presenza delle auto e di una serie di agenti hanno inevitabilmente attirato l'attenzione di chi si trovava a casa e qualcuno ha immortalato la scena: un giovane con una giacca chiara e pantaloni scuri, si è allontanato con un monopattino.

Il video si interrompe pochi secondi dopo quando si notano alcuni agenti che tornano indietro senza però il fuggitivo. Le carte della Polizia municipale però raccontano anche il resto della faccenda: la persona che si è allontanata è stata fermata e identificata. Non sarebbe da escludere che nei suoi confronti possa scattare anche una denuncia per alcune situazioni verificatesi all'interno del locale dove è avvenuto anche un episodio di resistenza ai pubblici ufficiali.

Una volta postato su Instagram (qui), un paio di giorni fa, il video ha attirato l'attenzione di parecchi utenti, ha ottenuto 153mila vistualizzazioni e raccolto 170 commenti: qualcuno scherza sulla modalità di fuga citando anche Forrest Gump con la battuta "Corri Forrest", chi Roberto Vecchioni con "Corri ragazzo corri", qualcun'altro ha aggiunto "Paura e delirio a Las Spezia".