Scappa dal pronto soccorso, lo ritrovano al centro commerciale

La Spezia - E' scappato dall'ospedale e lo hanno ritrovato al centro commerciale. E' quanto avvenuto ieri pomeriggio alla Spezia dove, all'interno del noto centro nella zona di Via Fontevivo, è stato avvistato un uomo in evidente stato di alterazione. Ma sulle sue tracce sia la vigilanza del centro che la Polizia municipale.



Le ricerche erano partite dal Pronto soccorso del Sant'Andrea a poco più di un chilometro di distanza dove l'uomo avrebbe fatto perdere le sue tracce. Poco dopo, come detto, è stato avvistato nella galleria e tra personale di sorveglianza, la Locale, i soccorritori lo hanno intercettato e fermato. Nonostante lo stato di agitazione e la fame l'uomo non ha posto resistenza. Tutti gli intervenuti hanno mediato con lui la situazione e dopo aver fatto allontanare molte persone dall'area fumatori, l'uomo ha accettato di essere riportato in ospedale per le cure del caso.