Scambio di droga sul lungomare sotto gli occhi della Locale

La Spezia - Era la tarda mattinata di oggi quando gli agenti in borghese della Polizia Locale della Spezia, impegnati in un servizio di osservazione nel centro cittadino per il contrasto allo spaccio di strada, hanno notato una donna, già segnalata in passato per l'appartenenza al mondo della tossicodipendenza, gravitare nell'area dei giardini pubblici e poi sulla Passeggiata Morin. Gli agenti l'hanno seguita e hanno potuto accertare lo scambio in atto di dosi di cocaina con banconote in una panchina della passeggiata a mare, avvenuto fra la donna e un uomo che nel frattempo l'aveva raggiunta.

Intervenuti tempestivamente gli agenti hanno identificato la donna, cinquantenne spezzina residente in Val di Vara e l'uomo, anch'egli spezzino e residente in Val di Magra. A carico della donna è scattata denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l'uomo verrà segnalato alla prefettura quale consumatore di droga per i provvedimenti di legge. Le due dosi di cocaina sono state poste sotto sequestro penale, così come il prezzo (30 euro), che la donna aveva occultato nel portamonete. Successiva perquisizione domiciliare, autorizzata dal pubblico ministero di turno presso l'abitazione della donna, non ha consentito di rinvenire ulteriori sostanze stupefacenti.