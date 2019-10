Scambia i carabinieri per acquirenti, arrestato nei boschi di Campiglia

La Spezia - I carabinieri della stazione la spezia mazzetta, oggi pomeriggio hanno tratto in arresto un cittadino venticinquenne di origini marocchine nullafacente con precedenti specifici, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L'uomo, avvicinava due uomini ai margini della boscaglia di Campiglia, proponendogli l'acquisto di stupefacente, ma i due erano carabinieri impegnati in un servizio di perlustrazione in area rurale che immediatamente si qualificavano.



L'uomo nel tentativo di darsi alla fuga, aggrediva i due militari, mordendone uno alla mano. Dopo una breve colluttazione i carabinieri riuscivano a bloccare lo spacciatore che a seguito di perquisizione personale era trovato in possesso di circa 50gr di stupefacente tipo cocaina e hashish, 120€ e un bilancino di precisione. Il giovane è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa di rito direttissimo fissato per domattina