Sarà un weekened di sole ma si scende sotto lo 0 anche sul mare

La Spezia - Tutta Italia attende l'arrivo del freddo vento del nord-est che partendo dalla Siberia supererà la barriera dei Balcani per raggiungere il Mediterraneo. La Liguria ne sarà pienamente coinvolta e le previsioni dei giorni scorsi non saranno disattese: la discesa delle temperature sarà repentina già dalla mattinata di venerdì mentre il cielo si "arrabbierà" nel pomeriggio. Chiarimenti che Arpal ha garantito in modo dettagliato già nei bollettini meteo di ieri. In soldoni attendiamoci sferzate di vento significative e mini-bufere di neve sulle alture. Sulle coste faremo invece i conti con la pioggia ghiacciata misto grandine. La forte ventilazione interesserà tutto l'arco ligure con raffiche che potrebbero toccare anche gli 80 km/h sui valici appenninici e sulle vallate dei versanti padani.



Massima attenzione nella notte tra venerdì e sabato ma le ultime tendenze descrivono una situazione in mutamento: il vento infatti ripulirà il cielo e probabilmente consegnerà un weekend gelido ma sereno. Se nell’entroterra le temperature notturne potrebbero arrivare anche a superare la quota di -10, sulla costa si arriverà facilmente anche di un paio di gradi sotto lo zero. La situazione dovrebbe rimanere sostanzialmente stabile fino a mercoledì, dove un’altro fronte pertubativo è previsto in arrivo sopra la nostra regione per, una possibile giornata di neve.