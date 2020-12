Sanzione e chiusura per un minimarket di Via Fiume

La Spezia - Nel corso della serata di giovedì 3 dicembre, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, una volante della questura spezzina transitando in via Fiume notava un esercizio commerciale che aveva la serranda abbassata a metà. Gli agenti, entrati all’interno del locale, effettuavano un accurato controllo all’esito del quale rilevavano la presenza di sei avventori alcuni dei quali erano appoggiati al bancone e altri seduti sugli scalini, intenti a consumare alcune birre in bottiglia, senza osservare il rispetto delle distanze in quanto venivano sorpresi l’uno accanto all’altro. Dopo aver proceduto ad identificare gli stessi e la titolare del mini market, gli operatori procedevano a redigere un verbale di 400 euro alla titolare del locale contestando una violazione e la sanzione accessoria della chiusura immediata del locale per cinque giorni.