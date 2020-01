San Silvestro, due minorenni all'ospedale per un'intossicazione da alcol

La Spezia - Una notte in pronto soccorso per una decina di spezzini che si sono presentati agli ospedali d riferimento con qualche contusione e soprattutto per intossicazioni da alcol. E' finita così la notte di San Silvestro in provincia dove non è mancato un intervento urgente a Borghetto Vara, in Val di Vara, per la caduta di un giovane 24enne da un'altezza di quattro metri (leggi qui).

La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine e al momento non è esclusa nessuna ipotesi partendo dalla caduta accidentale dovuta a qualche bicchiere di troppo. Arrivato in codice rosso all'ospedale civile Sant'Andrea della Spezia, con un grave trauma cranico, il giovane è stato poi trasportato al San Martino di Genova dove rimane in osservazione.



Rimane comunque l'alcol il peggior nemico di Capodanno. Alla Spezia sono stati ricoverati nella notte due minorenni per un intossicazione da alcol, le loro condizioni sono subito migliorate. Visite per abusi di alcolici si sono verificate sia alla Spezia che a Sarzana e anche alcune medicazioni a seguito di piccoli diverbi avvenuti per strada: lividi e contusioni. I pronti soccorso comunque non hanno subito disagi oppure intasamenti.