San Giuseppe, il giorno migliore potrebbe essere lunedì

La Spezia - E' un marzo più piovoso del solito, in stile anni 70/80, secondo stagione. Nulla di eccezionale quindi, anzi, assolutamente normale anche perché tutto questo permetterà di non avere carenze di acqua in estate riempiendo ben bene le falde acquifere sottostanti. Nei prossimi giorni le piogge non ci abbandoneranno: previste forti per domani su tutto il territorio mentre venerdì si alterneranno piogge e schiarite tra mattina e pomeriggio (più che altro parte centrale) poi la sera nuvoloso ma con minor rischio di pioggia. Weekend di San Giuseppe perturbato, con rischio temporali sabato mattina. In generale la sera non dovrebbe esserci rischio di pioggia (previsione al 40%). Lunedì forse il miglior giorno per chi si volesse godere lo struscio da fiera con cielo parzialmente coperto, basso rischio di pioggia (quasi nullo) e temperature più fredde (previsione al 30%).