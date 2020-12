San Bartolomeo sotto i cento ricoverati, muore un 62enne

La Spezia - Sono 331 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, su 2.752 tamponi molecolari, così come riportato dal bollettino odierno diffuso dalla Regione. Dei 331, 46 sono residenti nello Spezzino, 145 a Genova e provincia, 105 nel Savonese, 24 a Imperia; 11 non sono riconducibili a residenze liguri. Son 8 i decessi che si aggiungono alla triste conta regionale, che da marzo ha messo a referto 2.657 deceduti in Liguria con positività al coronavirus. Delle vittime registrate dal bollettino odierno, una, la più giovane, se ne è andata l'11 dicembre all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana: si tratta di un uomo di 62 anni. È il 261mo paziente deceduto con positività al virus negli ospedali spezzini da inizio pandemia. Giù gli ospedalizzati a livello regionale: 843 (-16), di cui 75 in terapia intensiva; un calo a cui partecipa anche la Asl5: i ricoverati a Sarzana sono 99 (-4) di cui 6 in terapia intensiva, al Sant'Andrea restano 6 di cui uno in terapia intensiva. Sono poi 399 i guariti di giornata, per un totale di quasi 45mila a livello regionale da inizio pandemia. Gli attuali positivi in Liguria sono 8.413 (-76), di cui 1.412 nello Spezzino (+1). Sono poi 7.552 (-58) i liguri in isolamento domiciliare, 6.889 (-4) quelli in sorveglianza attiva, di cui 775 in Asl5.



Gli attuali positivi provincia per provincia

SAVONA

1056

LA SPEZIA

1412

IMPERIA

684

GENOVA

4616

Residenti fuori Regione/Estero

254

altro/in fase di verifica

391

TOTALE

8413