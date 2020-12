Salutiamo il sole per un po', l'inverno inizia a bussare

La Spezia - Arrivederci sole, verrebbe da dire a guardare i grafici previsionali dei prossimi giorni. Da oggi, per un lungo periodo, saranno le nuvole ad accompagnare le nostre giornate almeno fino all'Immacolata. Come ampiamente previsto, nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 18.3mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13.2°C, la minima di 8.1°C, lo zero termico si attesterà a 1611m. Ma le temperature sono destinate ad abbassarsi ancora, particolarmente le minime. Quest'oggi i venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso.