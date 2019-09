Saltano sette patenti in una notte

La Spezia - Continua l'attività di controllo notturno della Polizia Locale per contrastare il fenomeno dell'alcol alla guida di veicoli. Nella notte scorsa agenti del Comando di via Lamarmora hanno posto in atto controlli nel centro urbano e nel Quartiere Umbertino fermando decine di autoveicoli e motocicli, onde sottoporre i conducenti a controllo etilometrico. In tre casi gli operatori della Polizia Locale hanno accertato che un motociclista e due automobilisti si erano posti alla guida con tasso alcolemico superiore a 1 g/l. A carico degli stessi è quindi scattata denuncia all'Autorità Giudiziaria per guida sotto l'influenza dell'alcol con ritiro della patente di guida. Nel caso del motociclista lo stesso è risultato recidivo nel biennio rispetto a tale infrazione penale. In altri quattro casi gli agenti della Polizia Locale hanno rilevato la guida di autovetture con tasso alcolemico dei conducenti superiore a 0,5 g/l. A carico dei conducenti è stato redatto verbale di contestazione con sanzione pecuniaria pari a 544 euro. Anche in tali frangenti si è provveduto al ritiro della patente di guida.