Salta un tubo della condotta principale dell'acquedotto a Mazzetta

La Spezia - Notte agitata e risveglio complicato nel quartiere di Mazzetta per la rottura di una condotta principale dell'acquedotto tra Via Doria e Via XXIV Maggio: non proprio quisquiglie vista l'alta densità abitativa della zona. A partire dalla notte appena tracorsa gli operai di Acam sono intervenuti sul guasto: il primo passo è stato quello di sezionare la condotta in prossimità del punto di rottura per non estendere i problemi a tutto l'acquedotto e interrompere la fuoriuscita d'acqua.



E questa mattina i tecnici stavano lavorando per ripristinare il guasto. Come detto, la copiosa fuoriuscita d'acqua è stata provocata dalla rottura di una condotta in ghisa da 350 mm. L'effetto immediato è la riduzione della fornitura idrica nei palazzi di Via XXIV Maggio e Viale Italia, Via Crispi e Piazzale Kennedy. Mancanze che nella fase emergenziale sono state gestite con la presenza di un'autocisterna in Via Veneto. Sul posto sia gli agenti della Polizia locale che il personale del Comune. Un lavoro importante durante l'emergenza: chiaro che gli operai all'interno del cantiere debbano rispettare le distanze di sicurezza e le norme anticontagio.



I tecnici hanno provveduto, dopo lo scavo, a sezionare il tubo al fine di garantire la fornitura idrica al resto della città. Sono state messe a disposizione due autobotti di acqua potabile nel perimetro interessato unitamente al personale della Polizia Municipale e volontari della protezione civile che provvederanno ad aiutare i cittadini e a controllare che si rispettino le distanze di sicurezza durante l’approvvigionamento dell’acqua. Una situazione tutt'altro che semplice ma il guasto sarà riparato completamente ntro il pomeriggio, massimo nella serata odierna.





(foto: repertorio)