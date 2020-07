Salgono le sorveglianze attive alla Spezia, il San Martino diventa "Covid free"

La Spezia - Sono 1.180, tre in più rispetto alla giornata di ieri, i positivi al Covid-19 in Liguria. Invariata la situazione per lo Spezzino con 27 positivi, 824 a Genova, 77 nel Savonese, 109 a Imperia sei positivi in più rispetto alla giornata di ieri. Gli ospedalizzati sul territorio regionale aumentano di una unità diventando 24 (nessuno in terapia intensiva), restano 4 negli ospedali Asl 5. Azzerati i ricoveri al San Martino di Genova che dall'inizio dell'emergenza è "Covid free". I liguri in isolamento domiciliare oggi sono 172. Crescono invece le sorveglianze attive: da 429 a 432, nello Spezzino da 65 a 73. Ad oggi in Liguria i guariti con due test negativi di fila sono 7.301, 1 in più rispetto a ieri. Sono 166.213 (+1.474) i tamponi effettuati in Liguria. La casella decessi è a quota 1.561, stesso dato riscontrato ieri. Il numero delle vittime spezzine e fermo a 142.