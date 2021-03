Salgono i ricoverati in Liguria, tre decessi a Sarzana

La Spezia - Sono 242 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.990 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.368 tamponi antigenici rapidi. Di questi 242, 2 risiedono nello Spezzino. Sono poi 231 i guariti dal Covid-19 in Liguria nelle ultime 24 ore, per un totale di quasi 73mila da inizio pandemia. E ammontano a 13, nel bollettino regionale odierno, i decessi di pazienti Covid-19 positivi (età 76-94 anni), che portano a 3.749 il totale ligure da inizio pandemia. Si tratta di decessi risalenti a questi ultimi giorni, tranne uno riferito a novembre 2020. Tre di questi pazienti se ne sono andati all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana: si tratta di una donna di 94 anni scomparsa ieri e di due uomini, di 80 e 88 anni, mancati sabato; diventano quindi 406 i decessi di pazienti Covid positivi negli ospedali spezzini. Gli attuali positivi a livello regionale sono ad oggi 6.400 (-2), di cui 877 (-13) alla Spezia e provincia. I ricoverati a livello ligure sono oggi 632 (+34), di cui 64 in terapia intensiva. La situazione in Asl5, sotto questo profilo, dice 70 (-2) ricoverati a Sarzana, di cui 7 in terapia intensiva, e uno al Sant'Andrea. Sono infine 5.705 (+39) i liguri in isolamento domiciliare e 6.310 quelli in sorveglianza attiva, di cui 726 in Asl5.