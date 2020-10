Salgono i positivi, una terapia intensiva in più

Nello Spezzino ci sono 868 persone ufficialmente infette, ma è ancora Genova a preoccupare. Oltre 5mila le persone attualmente alle prese con il Covid in Liguria, in 315 sono in ospedale.

La Spezia - Altri 38 positivi al Covid nel territorio di competenza dell'ASL5. Questa la cifra contenuta nel bollettino del 14 ottobre 2020, somma di 26 contatti di caso confermato e 12 da attività screening. Il totale dei positivi spezzini quindi torna a crescere attestandosi per oggi a 868 (+8). Dei 362 nuovi positivi liguri, a fronte di 3.981 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, è Genova a dare il contributo più generoso con 269 casi che portano il totale a 3.038 individui. Le altre vedono 12 casi ad Imperia (297 totali), 33 a Savona (370 totali) e 10 tra Chiavari e Sestri Levante. In Liguria gli attualmente positivi sono dunque 5.089.

La crescita continua anche negli ospedale, che contano oggi 315 presenze di pazienti Covi (+16); in crescita di due unità anche le terapie intensive che arrivano a 29. Al San Bartolomeo di Sarzana ci sono 53 ricoverati (-2) di cui 7 in terapia intensiva (+1). Il nosocomio più impegnato è il San Martino (85 ricoveri, 11 gravi), seguito da Villa Scassi (56, 4 gravi) e Gallier (42, 5 gravi). In isolamento domiciliare inoltre 2.760 persone, in crescita di 136. Sono infine 4.333 le sorveglianze attive, di cui 655 nello Spezzino. Oggi si segnala una vittima, un 90enne che era trattato presso Villa Scassi a Genova.