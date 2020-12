Salgono i positivi, ma si libera qualche letto

La Spezia - Sono 472 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4153 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Di questi, come riferito dal bollettino regionale odierno, 58 sono residenti nello Spezzino. Sono 295 i nuovi guariti a livello regionale (quasi 52mila in totale), mentre i deceduti in Liguria con positività al coronavirus diventano 2.891, complici gli undici nuovo decessi messi a referto (pazienti di età compresa tra i 53 e i 95 anni); nessuno di questi si è spento nello Spezzino, dove i deceduti con positività al Covid-19 restano 287. Gli attuali positivi in Liguria sono 5.997 (+166), di cui 898 (+21) nello Spezzino e provincia e poco più della metà a Genova e provincia. Calano gli ospedalizzati positivi al Covid a livello regionale: oggi sono 759 (-16), di cui 65 in terapia intensiva. Un decremento di cui è partecipe la Asl5, dove c'è una diminuzione complessiva visti i 116 (-7) ricoverati del San Bartolomeo (di cui 4 in Ti) e gli 8 (+1) del Sant'Andrea (di cui uno in Ti). Sono infine 4.861 (+8) i liguri in isolamento domiciliare e 4.940 quelli in sorveglianza attiva, di cui 709 in Asl5.