Salgono di poco i positivi, a Sarzana un altro decesso di paziente Covid

La Spezia - Sono praticamente fermi i numeri provinciali relativi all'andamento dell'epidemia da coronavirus in provincia della Spezia. Nonostante i 56 nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore il numero totale dei casi attualmente attivi è pari a 740 persone, solamente 4 più di ieri. Scendono, invece, sia il dato dei ricoveri, passati da 100 a 99, sia quello dei pazienti in Terapia intensiva, tutti al San Bartolomeo e scesi dai 5 di ieri ai 4 di oggi.

Si registra però un decesso di paziente Covid-19 positivo in più: si tratta di un uomo di 65 anni deceduto ieri mentre si trovava ricoverato nell'ospedale di Sarzana. Sale così a 384 il numero totale delle vittime direttamente o indirettamente legate al contagio da coronavirus.



A livello regionale i nuovi positivi accertati nelle ultime 24 ore sono 361, a fronte di 3.981 tamponi molecolari e 2.760 tamponi antigenici. Oltre ai 56 registrati nel territorio della Asl 5 se ne contano 81 in Asl 1, 59 in Asl 2 156 in Asl 3 e 9 in Asl 4.

I casi attualmente attivi in Liguria sono 5.783 (31 più di ieri), mentre i ricoveri di pazienti positivi sono 562 (19 meno di ieri) e quelli che si trovano in Terapia intensiva sono 53.

Sono 10, infine, le schede di decesso comunicate oggi e relative agli ultimi tre giorni, per un totale di decessi di pazienti Covid-19 positivi dall'inizio della pandemia pari a 3.569.