Salgono a sedici i positivi al Sant'Andrea, sei in terapia intensiva

La Spezia - Sono per l'esattezza 185 i casi positivi di Coronavirus in Liguria, 53 in più rispetto a ieri. La notizia è ufficiale, trasmessa dalla Regione Liguria, che ha messo insieme attraverso Alisa i dati giunti dalle Asl di tutta la Liguria. E alla Spezia il computo passa dai 13 di ieri ai 16 di oggi, sei dei quali in terapia intensiva. Per quanto riguarda le chiamate al 118 della Spezia alle 17 erano ben 195. Nel complessivo della Regione, i pazienti ospedalizzati sono esattamente 108 mentre 77 sono in isolamento al proprio domicilio. Sono infine 1.065 i casi di sorveglianza attiva su tutto il territorio ligure.



Positivi- 185 totali (+53 rispetto a ieri)

Di questi, ospedalizzati 108, di cui 34 in Terapia intensiva (+21 rispetto a ieri, +5 in Terapia intensiva) suddivisi tra:



Asl 1: 15 (di cui 2 in Terapia intensiva)

Asl 2: 27 (di cui 4 in Terapia intensiva)

San Martino: 31 (di cui 12 in Terapia intensiva)

Evangelico: 10 (di cui 7 in Terapia intensiva e 3 nel reparto COVID)

Galliera: 9 (di cui 3 in Terapia intensiva)

Asl 5: 16 (di cui 6 in terapia intensiva)



Al domicilio: 77

Deceduti: 9



Sorveglianza attiva: totale 1.065 persone in Liguria (+ 161 rispetto a ieri).

Di cui:

Asl 1 - 214

Asl 2 - 288

Asl 3 - 238

Asl 4 - 104

Asl 5 – 221