Sacerdote colpito da coronavirus, il vescovo sospende incontri tv

La Spezia - Un sacerdote della diocesi spezzina è stato trovato positivo al covid 2019. Per questo motivo il vescovo Luigi Ernesto Palletti ha dunque deciso di sospendere per 15 giorni le attività religiose che avvenivano tramite diretta televisiva.

Una precauzione che toccherà anche le dirette religiose di Tele Liguria Sud che in queste settimane di isolamento lavora alacremente, per garantire il servizio di informazione televisivo alla città. La diretta del telegiornale invece prosegue regolarmente, con tutti gli operatori attivi con l'appuntamento fissato alle 19,30 con la diretta del "Tls giornale".

Stando a fonti della curia il sacerdote colpito da coronavirus è seguito con attenzione dai sanitari del Sant'Andrea. All'interno dell'ente sono stati ricostruiti tutti gli spostamenti del religioso e l'ultimo passaggio risalirebbe al 5 marzo. I famosi quindici giorni starebbero per scadere ma il vescovo Palletti sempre in un'ottica di prevenzione ha stabilito di sospendere per quindici giorni tutte le attività e gli appuntamenti programmati.

Il vescovo diocesano della Spezia Sarzana e Brugnato attende anche ulteriori disposizioni da parte di Asl 5.