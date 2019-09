Saccheggia un appartamento affiancata da un'adolescente

La Spezia - Hanno saccheggiato un appartamento in Viale Italia e poco dopo sono state intercettate dalla Polizia nell'ambito di un controllo mirato a contrastare i furti in abitazione. Una è maggiorenne e aveva iniziato una 13enne ai furti in abitazione, sostanzialmente, dotandola del kit perfetto per lo scasso. E' finita con una denuncia e una segnalazione alla Procura dei minori di Genova la giornata per due donne di origine croata fermate ieri nel quartiere di Migliarina dalla Polizia di Stato con l'intervento della Squadra volanti e della Mobile.

Le due indossavano abiti insospettabili ma il loro atteggiamento no. Così è scattato un primo controllo e da lì a poco i poliziotti hanno notato che dai pantaloni di una delle due spuntava un oggetto, risultato successivamente essere un cacciavite di grosse dimensioni, che era stato artatamente occultato sotto gli abiti.

Una volta identificate risultavano essere due nomadi croate, una minore di età infra-quattordicenne e l’altra di anni 21, quest’ultima già gravata da numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, a partire dal 2014 quando era ancora minorenne.

Le due sono state accompagnate negli uffici della Mobile per altri accertamenti e perquisite dalle agenti in servizio, venivano trovate in possesso di un vero e proprio kit professionale per consumare furti in abitazione, costituto da cacciaviti di varie dimensioni, forbici, nonché da “lastre in plastica”, notoriamente utilizzate per aprire le serrature prive di mandate, senza recare evidenti danneggiamenti. Le stesse, inoltre, venivano trovate in possesso di diversi monili preziosi, evidentemente appena rubati e, almeno in parte, indossati per sviare eventuali controlli di polizia.

Nel primo pomeriggio, veniva individuato uno degli appartamenti saccheggiati, situato in viale Italia, poco distante rispetto al luogo dell’iniziale controllo.

Infatti, la proprietaria dell’appartamento, dopo essere rientrata a casa e resasi conto del furto subito durante la sua assenza, richiedeva l’intervento della Squadra Volante, che immediatamente interveniva per effettuare un accurato sopralluogo. Poco dopo in Questura riconosceva la quasi totalità degli oggetti recuperati dalla Squadra Mobile, che le venivano restituiti immediatamente.

Tra i preziosi asportati figuravano anche alcuni anelli che, le due scaltre donne, avevano già indossato proprio per sviare le indagini.

Particolarmente grave appare il ruolo della maggiorenne che, conscia della non punibilità della minore, la coinvolgeva nell’attività delittuosa munita di idonea strumentazione, in modo da poterla avviare alla carriera criminale, senza farle correre particolari rischi giudiziari.

Al termine dell’intervento la maggiorenne, come detto, veniva deferita alla locale Autorità giudiziaria per furto e possesso di strumenti atti all’effrazione nonché munita, dalla Divisione Anticrimine della Questura, di foglio di via obbligatorio dalla Spezia che inibisce alla stessa, per tre anni, il ritorno in questa provincia rimpatriandola nel comune di Collegno dove è domiciliata al campo nomadi. La tredicenne, invece, è stata segnalata al Tribunale dei Minorenni di Genova.