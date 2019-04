Sabato 20 aprile sospesa la pulizia settimanale dei quartieri

Regolare il lavaggio dei porticati che si fermerà invece a Pasquetta e il 25 aprile.

La Spezia - Sabato 20 aprile, in concomitanza con l’inizio del week end pasquale, non avrà luogo il consueto intervento di pulizia settimanale dei quartieri, che riprenderà sabato 27 aprile interessando il quartiere di Montalbano. Lo ha reso noto l'assessorato al ciclo dei rifiuti in un weekend lungo che prevede il regolare lavaggio dei porticati sempre nella giornata di sabato 20, con orario dalle 4 alle 10. Lunedì 22, giorno di Pasquetta, e giovedì 25, festa della Liberazione, il lavaggio sarà sospeso.



Ecco il calendario settimanale:



Sabato 20: Viale Italia dal n. 26 al n. 84 (lato mare); Via Veneto lato mare, da Piazza Europa a Via Dalmazia; Via Persio (dal n. 1 al n. 21);

Martedì 23: Galleria Goito; Via Veneto lato monte, da Piazza Europa a Via Redipuglia; Via Parma (comprensorio CGIL);

Mercoledì 24: Piazzale Del Marinaio; Via Chiodo lato monte; Via Chiodo lato mare, da Piazza Verdi ai Giardini Storici;

Venerdì 26: Corso Nazionale (Da via Carducci al Parco della Maggiolina); Comune; Piazza Beverini (ambo i lati);



Infine, il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e R.A.E.E. (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) svolto da Acam Ambiente S.p.A. si svolgerà sabato 20 e domenica 21 aprile, dalle ore 7.30 alle 12:



Sabato 20: quartiere della Pieve di San Venerio; pianale posizionato in Via della Pieve (presso campo sportivo);



Domenica 21: quartiere della Pianta; pianale posizionato in Via Capraia angolo Via Elba (c/o Circolo ARCI).