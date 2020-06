S'intrufola nel bar all'alba ma il titolare avvisa i carabinieri in diretta

La Spezia - L'alba di domenica, la città è vuota e silente dopo un sabato sera da... leoni. Ma c'è chi, approfittando della quiete, tenta un blitz all'interno di un bar del centro storico, inconsapevole che il proprietario stava osservando il tutto da remoto e avvisava i carabinieri dell'accaduto. "C'è un uomo che sta rovistando dietro il bancone del bar", dev'essere più o meno andata così la telefonata al numero unico. E i militari si sono messi in macchina nel contesto di un weekend in cui gli esercizi commerciali erano stati presi di mira da ignoti che si introducevano nottetempo ed asportavano varia merce. Il blitz è avvenuto nella centralissima Piazza del Bastione dove un privato cittadino ha segnalato la presenza sospetta di un giovane



I militari giunti sul posto, dopo una speditiva attività ispettiva svolta con discrezione per evitare che i malviventi potessero accorgersi della loro presenza, hanno trovato un dehor dell’esercizio pubblico danneggiato, verosimilmente con qualche calcio. Facendosi strada hanno guadagnato l’accesso nel locale e sorpreso un giovane che aveva asportato vari generi alimentari per un ammontare di circa 80,00 euro. Bloccato dai militari, che constatavano successivamente come il giovane fosse solo, lo stesso è stato accompagnato in caserma per i successivi accertamenti. il giovane, un 19enne senegalese già noto ai militari operanti, è stato arrestato in flagranza del reato di furto aggravato e danneggiamento aggravato. La merce recuperata è stata riconsegnata al legittimo proprietario che ha raggiunto il comando di Via Dalla Chiesa nella prima mattinata. Nella mattinata odierna si è svolto il giudizio direttissimo in modalità “da remoto” al termine del quale l’arresto e’ stato convalidato dal gip senza applicazione di misure cautelari. I carabinieri stanno ora approfondendo gli episodi di furto verificatisi nei giorni scorsi, in danno di altri esercizi commerciali di questo centro storico, per appurare eventuali ulteriori responsabilità del giovane arrestato.