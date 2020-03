Rubati zaini e mascherine in Rianimazione

La Spezia - Personale sanitario al lavoro a ritmi serratissimi per l'emergenza coronavirus. Per di più fronteggiando la carenza di dispositivi di protezione individuale. Di questo scenario c'è tuttavia chi pensa bene di approfittarsene, inoltrandosi nelle maglie che si fanno un più lasche, visti il carico di lavoro, la tensione, le preoccupazioni legate al contagio. Atteggiamenti inauditi di cui purtroppo si è avuta prova nelle scorse ore. Oggi nel reparto di Rianimazione della Spezia, durante una situazione d'emergenza sono stati rubati tre zaini al personale infermieristico in servizio. Le forze dell'ordine hanno recuperato e restituito il maltolto in giornata, ritrovandolo in Via Redipuglia. Dentro non mancava nulla. Forse un ripensamento, la paura di essere beccati. E non finisce qui, perché ieri dal medesimo reparto sono sparite proprio alcune fondamentali mascherine protettive, di cui c'è assoluta penuria e di cui meidici e infermieri devono essere i primi destinatari. Brutti episodi che altro non fanno che appesantire una situazione già complessa e delicata.