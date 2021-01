Rubano super alcolici e prodotti cosmetici, fermati dagli agenti in borghese

La Spezia - Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 23 gennaio, personale del Reparto sicurezza della Polizia locale impiegato in abiti borghesi in varie attività, compreso il controllo del rispetto della normativa anti covid, ha fermato e denunciato in stato di libertà due pluripregiudicati italiani di 50 e 58 anni per il reato di furto aggravato perpetrato ai danni dei proprietari di due esercizi commerciali del centro cittadino. I fatti: gli agenti del Comando di Via Lamarmora hanno notato il fare sospetto dei due uomini, che continuavano ad aggirarsi intorno ad alcuni negozi, sino a quando una volta fermati sono stati trovati loro occultati addosso vari prodotti cosmetici e bevande super alcoliche che poco prima avevano sottratto passando incuranti davanti alle casse delle due attività del capoluogo. Dopo l’identificazione e il rinvenimento della merce oggetto di furto, i due sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso, mentre la merce è stata restituita ai negozi.