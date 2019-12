Rubano cento chili di rame, nomadi pizzicati dalla Polizia

La Spezia - La scorsa notte, a seguito di segnalazione di movimenti sospetti arrivate al 112, la Sala operativa della Questura ha inviato le volanti nella parte terminale del raccordo di Via Carducci, nella zona che si trova a ridosso del quartiere della Pianta. Considerato che la zona risulta particolarmente estesa e con molte possibili vie di fuga, tutte le tre volanti presenti sul quadrante sono intervenute allestendo posti di controllo. In via Maralunga, nei pressi di una ditta di lavorazioni metalliche, è così stato individuato un camper con a bordo un minorenne che si trovava seduto sul sedile del passeggero, mentre in piedi, davanti al veicolo, c'era un ragazzo maggiorenne, mentre un altro minore stava armeggiando intorno alla recinzione.



Da un accurato controllo operato dagli agenti, nonostante il tentativo del maggiorenne di occultarli in extremis, all’interno del mezzo sono stati rinvenuti numerosi lastre e rotoli di rame, per un peso di oltre cento chilogrammi. Le immediate indagini avviate sul posto hanno consentito di accertare che l’ingente furto era stato perpetrato, previo danneggiamento di una finestra del capannone, usata come via d’accesso, asportando il prezioso materiale, del valore di diverse migliaia di euro, da una ditta specializzata in lavorazioni metalliche a poche decine di metri dalla zona dove sono stati sorpresi i tre giovani. I tre sono quindi stati condotti in questura. I due minorenni, nomadi di 16 anni, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori e riaffidati ai genitori. Sia per loro sia per il 38enne bosniaco (con precedenti specifici) con cui sono stati pizzicati è scattata la denuncia a piede libero per ricettazione.