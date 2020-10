Ruba un cellulare per farne il centralino dei tossicodipendenti

La Spezia - Il cellulare, che risultava rubato come da denuncia del legittimo proprietario, ha preso vita poche ore dopo il furto. Era la seconda segnalazione di questo tipo che arrivava in pochi mesi, qualcosa su cui la squadra mobile della questura della Spezia stava già lavorando. Lo smartphone redivivo riceveva telefonate con grande frequenza sulla propria sim, che risultava registrata a Palermo da parte di un 41enne originario della Tunisia. Già dalle prime fasi delle indagini, gli agenti hanno appurato che le chiamate arrivavano da utenze intestate a noti tossicodipendenti spezzini. Palese il fatto che potesse essere un soggetto inserito attivamente nel mondo dei pusher locali.

I successivi riscontri dei servizi tecnici e le testimonianze acquisite hanno confermato la pista investigativa per cui, vista la reiterazione del reato di spaccio di stupefacenti, gli investigatori della mobile, chiusa l’indagine ed acclarati i reati per i quali stavano procedendo, hanno denunciato l'uomo per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione dei due telefoni cellulari.