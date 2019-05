Ruba due paia di jeans, inseguito e fermato dalla Polizia Locale

La Spezia - E' stato fermato dopo un breve inseguimento il ragazzo che nel tardo pomeriggio ha rubato due paia di jeans da un negozio del centro commerciale “Il Faro” alla Spezia. L'episodio è avvenuto intorno alle 18 quando una guardia giurata ha richiamato l'attenzione di una pattuglia del Reparto territoriale della Polizia Locale che era in servizio in via 15 giugno 1918 indicando la persona in fuga. Gli agenti lo hanno inseguito e raggiunto poco prima dell'abitato di Pegazzano trovandolo in possesso di due paia di pantaloni nascosti sotto il giubbotto.

Portato alla caserma di Via Lamarmora il trentenne tunisino è risultato avere il permesso di soggiorno scaduto e precedenti penali in materia di spaccio di sostanze stupefacenti. Verrà denunciato all'Autorità Giudiziaria per violazione alle norme sull'immigrazione e segnalato alla Questura per l'espulsione dal territorio nazionale. Con la collaborazione della guardia giurata che si è avveduta del fatto la merce è stata riconsegnata al proprietario del negozio nel Centro Commerciale che potrà proporre querela per il reato di furto subito.