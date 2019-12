Ruba calze e scarpe, le indossa ma non sfugge all'occhio delle guardie giurate

La Spezia - E' stata la classica, caotica domenica di shopping pre-natalizio. Il centro storico è stato invaso dalle persone e non sono mancate le code alle casse in diversi negozi. Idem al centro commerciale Le Terrazze, preso d'assalto anche da centinaia di persone arrivate appositamente da fuori città. E proprio all'Ipercoop del centro commerciale di Via Fontevivo è giunta ad un certo punto del pomeriggio una volante della Polizia, chiamata ad intervenire dalla vigilanza interna. La guardia giurata aveva notato il furto di un giovane extracomunitario, identificato poi dagli agenti come un cittadino tunisino di 34 anni. Nella fattispecie era stato osservato che asportava delle scarpe da ginnastica e tre paia di calze e per praticità aveva deciso di indossare un paio di calze e le scarpe stesse. E' stato deferito a piede libero per furto aggravto perché in occasione del controllo, i poliziotti rinvenivano nella tasca del suo giubbotto una tronchesina, probabilmente usata per rompere la placca antitaccheggio della merce.