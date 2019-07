Ruba borsa lasciata al bar alla persona con cui stava parlando

La Spezia - Quando ha lasciato il bar dove si era soffermata per alcuni minuti, si è accorta subito di non avere con sè la borsa e ha chiamato immediatamente la linea d'emergenza delle forze dell'ordine per raccontare il tutto visto che una volta tornate al locale della borsa non v'era alcuna traccia. E' successo ieri nel dehor esterno di un bar del Favaro intorno alle 13.30, momento in cui la donna ha chiamato per denunciare il furto. Sospettava che fossero stati un uomo e una donna con cui aveva parlato poco prima nel dehor e forniva ai poliziotti un'accurata descrizione dei due soggetti: un uomo sui trent'anni, 170 centimetri d'altezza, capelli corti, jeans e felpa grigia e un tatuaggio molto particolare. La donna indossava invece una felpa nera e girava con un cane di piccola taglia. Nella borsa chiavi di casa, telefono, bancomat, varie tessere e 30 euro in contanti, secondo l'inventario della donna.



La volante della Polizia di Stato inviata nel quartiere levantino sulle prime non trova nessuno ma transitando in via della Libertà alle 14.30 incrociava un uomo e una donna con un cane al guinzaglio, assolutamente corrispondenti agli identikit. Fermato per un controllo, è emerso che l'uomo fosse un genovese classe 1980: inizialmente negava ogni addebito poi, in un secondo momento, ammetteva la sua colpa, precisando l'estraneità della compagna, ignara di quanto accaduto. Diceva infatti di essersi disfatto della borsa nei pressi della vicina chiesa e accompagnava i poliziotti a recuperarla. Qui venivano ritrovati alcuni degli effetti personali nel cestino della spazzatura. E' stato tutto recuperato, anche i soldi ma solo 20 euro perché 10 li avrebbe spesi al supermercato per comprare dei generi alimentari. Il telefono era stato nascosto da il 39enne nella borsa, senza che lei se ne accorgesse. Tutta la refurtiva è stata restitutia alla signora e l'uomo denunciato per furto.