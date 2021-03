Rompe il fanale di un'auto con un calcio: denunciato un 19enne

La Spezia - Ha visto una pattuglia della squadra volante in transito in via Volta e ha subito provato ad allontanarsi in modo furtivo. Il gesto del ragazzo, un giovane spezzino di 18 anni, non è però passato inosservato agli agenti su strada che lo hanno prontamente fermato. A quel punto il giovane ha consegnato spontaneamente agli operatori di polizia un pezzo di hashish del peso di circa 27 grammi ed un bilancino di precisione che portava con sé, oltre ad una somma di 70 euro suddivisa in varie banconote. In seguito alle domande poste dai poliziotti ha riferito di avere altra sostanza stupefacente presso la sua abitazione. Giunti sul posto, il giovane ha consegnato agli agenti un barattolo in vetro contenente altri grammi 11 di sostanza stupefacente. Accompagnato presso gli uffici della Questura, dopo avere sottoposto al narcotest la sostanza sequestrata, che è risultava positiva, il diciottenne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti al fine dello spaccio e rimesso in libertà.



Qualche ora prima, un’altra pattuglia era intervenuta in via San Francesco D’Assisi in quanto aveva notato un giovane che, staccatosi da un gruppetto di amici, aveva colpito con un calcio il fanale anteriore di un’autovettura posteggiata mandandolo in frantumi. Immediatamente fermato, il ragazzo, un 19enne italiano di origini messicane residente a la Spezia, ha affermato di aver compiuto tale gesto in un momento di rabbia a seguito di un diverbio avuto con il suo gruppo di amici.

Dopo aver avvertito il proprietario dell’autovettura informandolo di quanto accaduto ed invitandolo a presentare regolare denuncia, il giovane è stato accompagnato presso gli uffici della squadra volante per essere denunciato in stato di libertà per il reato di danneggiamento aggravato.