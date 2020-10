Rogo in Via delle Casermette, distrutti un'auto e un camper

La Spezia - Incendio in Via delle Casermette alla Spezia. Un camper e un'automobile per dinamiche da accertate sono andati distrutti in un incendio divampato dopo le 16.30, agli Stagnoni.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno provveduto ad estinguere le fiamme. Sono presenti anche gli uomini della Polizia municipale.

Il rogo, al momento praticamente estinto, si è sviluppato a pochi metri da un parcheggio. Il fumo e le fiamme hanno attirato l'attenzione di molte persone che si sono radunate in quei pressi.