Rivoluzione alla Municipale, arriva il "Nucleo borghi"

Più agenti per le strade e nei quartieri, occhi puntati su sicurezza e decoro. Peracchini: "Spezia deve essere una città serena".

La Spezia - "Abbiamo creato un modello calzante per la sicurezza cittadina". Così il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha definito la rivoluzione che toccherà la Polizia municipale che a breve segnerà un cambio del passo in materia di sicurezza, decoro e controllo del territorio.

Le novità sono state annunciate questa mattina nel corso di una conferenza stampa dedicata alla celebrazione dei 180 anni dalla nascita del corpo di Polizia municipale, che lunedì dalle 10 festeggerà San Sebastiano con una messa officiata dal vescovo Palletti, accompagnato dalla presentazione del report annuale.

"Il modello che abbiamo pensato - ha aggiunto il sindaco - è stato fatto su misura per Spezia. Chiaramente è una prova e nulla vieta di modificarlo in base alle esigenze dei cittadini. Spezia deve essere una città serena".

In sostanza, ogni quartiere avrà la sua pattuglia di riferimento. "Già da tempo abbiamo mostrato una virata per questa amministrazione - ha aggiunto l'assessore alla Polizia municipale Gianmarco Medusei - e abbiamo lanciato segnali chiari alla popolazione partendo dall'assunzione di 13 nuovi vigili. Un cambiamento era necessario e per questo verrà istituito il "Nucleo borghi" per il quale ci sarà una pattuglia di riferimento. L'area comunale verrà suddivisa in 7 zone per avere una copertura più capillare. Oltre a questo reparto territoriale si aggiunge quello per il decoro. La nostra ferma volontà è quella di rafforzare la percezione della sicurezza".