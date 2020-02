Ritrovato il furgone rubato in Via Dalmazia. La vittima: "Tutta la mia gratidudine all'Arma"

La Spezia - Sospiro di sollievo per il corriere derubato del suo furgone in Via Dalmazia. L'episodio risale a lunedì pomeriggio alle 15.30 circa quando l'uomo, dipendente di una ditta appaltata ad Asl per la consegna di presidi sanitari, mentre usciva da un portone al termine di una consegna si è visto sfrecciare davanti il mezzo (leggi qui).

Sono stati i carabinieri della Spezia a ritrovare il mezzo a pochi passi dalla caserma, in Via Sommovigo. Il furgone presentava anche un danno ad un fanale a seguito di un incidente stradale. All'interno era presente anche tutto il carico di pannoloni che sarebbero dovuti essere consegnati nella giornata di lunedì.

Non sarebbe da escludere che chi lo ha rubato notata l'entità del carico abbia abbandonato tutto perchè difficilmente commerciabile. Il mezzo è stato riconsegnato al corriere che sui social network ha ringraziato i carabinieri: "Volevo ringraziare tutti quelli che hanno condiviso il mio post è tutta l'Arma dei carabinieri che hanno ritrovato questa mattina il mio furgone Grazie di cuore a tutti".

La caccia al responsabile comunque non si ferma. I militari sono al lavoro per trovarlo.