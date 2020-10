Ritrovato il cagnolino Gianni. E' sano e salvo

La Spezia - Storia a lieto fine per il cane Gianni ritrovato questa mattina. Il meticcio era scappato qualche giorno fa dalla famiglia che lo aveva adottato. Il cagnolino era stato ospitato in precedenza al canile e dopo tutto il percorso aveva trovato una nuova casa, accogliente. Qualche giorno fa però era scappato e per ritrovarlo si sono mobilitati in tanti. Oltre ai padroni preoccupatissimi, si sono mobilitati i volontari del canile e tanti cittadini che non hanno potuto fare a meno di cogliere l'appello. Nessuno dunque si era rassegnato al fatto che fosse sparito, poi questa mattina è arrivata la bella notiza: Gianni è stato ritrovato nella boscaglia nei pressi del quartiere Felettino. Le sue condizioni di salute sono risultate buone.