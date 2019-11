Ristretta agli arresti domiciliari, trovata per strada senza giustificazioni

La Spezia - I militari della sezione radiomobile della Compagnia della Spezia, nella notte, hanno denunciato a piede libero una donna per il reato di evasione. I carabinieri, nell'ordinario e scrupoloso servizio di controllo del territorio, notavano una donna, da sola, passeggiare sulla pubblica via. Al passaggio della gazzella, la donna tentava di non farsi riconoscere voltando le spalle, ma i militari, insospettiti, la fermavano, riconoscendola come persona sottoposta agli arresti domiciliari nel quartiere Umberto I. Nessuna giustificazione per la donna che non era autorizzata ad allontanarsi dalla propria abitazione. Veniva quindi denunciata per il reato di evasione e riaccompagnata a casa.