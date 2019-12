Ristorante rischia oltre 6mila euro di multa per lo scarico di un lavandino

La Spezia - Nei giorni scorsi a seguito di un'attività ambientale mirata alla verifica della gestione degli scarichi delle acque reflue, il personale dell’Ufficio locale marittimo di Lerici della Capitaneria di porto, congiuntamente alla Polizia municipale e al personale tecnico di Acam, ha accertato che il sistema di smaltimento di un lavandino, classificato come scarico domestico, ubicato nella cucina di un ristorante sito nella Provincia della Spezia è risultato collegato mediante una tubazione stabile nella condotta delle acque piovane (bianche), sfociando successivamente in mare, contravvenendo alle normative in materia ambientale contenute nel D.Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale).



L’infrazione, in particolare, viola l’art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 ed è sanzionato dal successivo art. 133 comma 2 con una sanzione da un minimo di 6.000 euro ad un massimo di 60.0000 euro.



L’operazione si pone nella continuità dell’attività che la Capitaneria di porto della Spezia svolge periodicamente in mare e a terra, finalizzata alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica.