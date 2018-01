Rissa in campo durante la partita Ameglia- Rebocco

E' quanto avvenuto questa mattina al campo sportivo "La Ferrara" di Ameglia. Stando alle testimonianze la scintilla è scoppiata in campo.

La Spezia - Una giornata di sport rovinata. Una partita di prima categoria sospesa a causa di una rissa, una situazione ad altissima tensione. Teatro degli eventi è stato il campo sportivo "La Ferrara di Ameglia" dove questa mattina all'ottantesimo minuto della partita Ameglia- Rebocco in campo è scattata la scintilla.

Sono stati attimi davvero concitati che hanno imposto la sospensione del match nonostante in un primo momento un giudice di gara si sarebbe detto pronto a ricominciare. Stando ad alcune testimonianze, una persona esterna alla partita si sarebbe catapultata in campo con una catena catene. Con l'arma impropria sarebbe stato colpito anche un giocatore al volto. Quest'ultimo, delle fila dell'Ameglia, avrebbe anche accusato problemi alla vista. In breve la situazione è degenerata.

Nel parapiglia generale l'arbitro si sarebbe allontanato dal campo per poi rientrare e stabilire, in un secondo momento, la sospensione definitiva.

Cosa abbia acceso la miccia non è ancora chiaro, anche se non sarebbero da escludere dei dissidi scoppiati nel corso della settimana. Una volta sospesa la partita le squadre, i giocatori e gli allenatori hanno abbandonato il campo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno raccolto la segnalazione e non sarebbero da escludere ulteriori sviluppi e possibili denunce per l'increscioso episodio.