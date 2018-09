Rissa fra bande al Brin, un arresto

Notte agitata all'Umbertino: protagonisti due gruppi che si fronteggiano, probabilmente per colpa di un diverbio per una ragazza. Un ventenne vorrebbe farsi giustizia e sfascia l'auto della Polizia che lo porta via dal luogo dell'accaduto.

La Spezia - Sono le 4.10 di questa notte quando le pantere della Polizia di Stato raggiungono Piazza Brin messe in allerta per sedare una rissa fra cittadini. I poliziotti arrivano nel cuore dell'Umbertino e avvertono da subito delle urla provenienti dalla vicina Via Firenze: da quella strada si fa incontro un cittadino dominicano che spiega loro che cosa era successo. Una rissa fra i suoi connazionali, divisi in due gruppi contrapposti, che si sono dati alla fuga in direzione Via Nino Bixio quando hanno capito che stavano arrivando le volanti. La città è talmente silente che non vola una mosca e all'incrocio fra Via Bixio e Via Napoli poco dopo, gli agenti trovano le due bande, nuovamente intente a fronteggiarsi: con non poca difficoltà riescono a separare i gruppetti. Emerge in particolare un giovanissimo personaggio, a torso nudo e con mani e volto insanguinati, sdraiato per terra vicino ad una bicicletta dalla quale probabilmente era caduto poco prima. Il giovane si rialzava e tentava di rifarsi contro l'altro gruppetto di dominicani e in un momento di pausa della rissa un suo connazionale riferiva il motivo del contendere: tutto sarebbe partito da un diverbio per una ragazza.



L'aria rimane elettrica e la possibilità che le due fazioni provino a tornare in contatto è tanta, così i poliziotti invitano il ventenne ad entrare sull'auto trovando da parte sua un rifiuto secco: persisteva nel voler aggredire i rivali e scalciava gli agenti con violenza per non farsi prendere. Ma nulla poteva fare quando veniva spinto a forza all'interno dell'auto: non contento ha iniziato a prendersela con la parte interna della portiera che nel frattempo era stata chiusa e bloccata. All'altezza di Piazza Garibaldi pensava bene di sdraiarsi sul sedile posteriore, puntandosi con le braccia, per colpire con violenza con entrambi i piedi il vetro posteriore destro, venandolo. All'uscita della galleria Spallanzani il vetro e la portiera risultavano distrutti e persino un supporto rigido prelevato dall'auto volava fuori dalla macchina. Alla fine di questo delirio, veniva accompagnato al pronto soccorso dove veniva refertato con prognosi di 7 giorni, così come i due poliziotti feriti.



Nella circostanza al pronto soccorso c'era anche un'italiana di origini dominicane che presentava una vistosa ferita alla testa: raccontava agli agenti di essere rimasta ferita in una rissa in Piazza Brin verso le 4 mentre cercava di allontanare proprio colui che era stato arrestato, il ventenne dominicano che voleva a tutti costi prendersela con la banda rivale, anch'egli finito in ospedale. La donna spiega di essere stata colpita alla testa con una bottiglia, di essere svenuta; per lei il referto parla di trauma cranico non commotivo, con 7 giorni di prognosi e un pezzo di vetro in testa, rimosso dopo la tac al cranio. Le indagini adesso continuano e la Squadra Mobile si occuperà di visionare con cura tutte le immagini messe a disposizione dai circuiti di videosorveglianza della zona: un'analisi approfondita che potrebbe dire di più su altri cittadini coinvolti. Per ora, insomma, l'arresto è uno, il ventenne dominicano che questa mattina è stato processo col rito dirittissimo.